Сеул, , 14:46 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Мун Чжэ Ина за неделю сократился на 1%, до 45%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 17 сентября среди 1000 человек старше 18 лет, от ответа воздержались 5% опрошенных. Уровень неодобрения остался на уровне прошлой недели.

Среди положительной оценки респонденты отметили правительственные меры по борьбе с коронавирусом, хорошую работу правительства в целом.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» упал на 3%, до 36%, партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего), напротив, увеличился на 1%, до 20%. Уровень поддержки Открытой демократической партии составил 3%, партии Справедливости — 4%, Народной партии — 3%.