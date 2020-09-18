Париж, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился с визитом в швейцарский город Берн, где встретится с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой и своим коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В контексте санитарного кризиса, связанного с распространением пандемии SARS-CoV-2, стороны обсудят движение лиц между обеими Швейцарией и Францией, а также совместные действия европейских государств по борьбе с коронавирусом.

На повестке дня также остаются такие важные для обеих стран вопросы, как экологический переход, управление водными ресурсами реки Роны, протекающей по территории двух государств, а также другие проекты, некоторые из которых связаны с развитием транспортной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Ле Дриан совершил визит в столицу Португалии Лиссабон и провел переговоры со своим коллегой Аугусту Сантусом Сильвой.

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