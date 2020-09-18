Москва, , 14:31 — REGNUM Американский художник Дэвид Датуна выступил с инициативой перевезти тело основателя Советского Союза Владимира Ленина в США, на эти цели собрано уже более $50 млн. Об этом Датуна сообщил РИА Новости.

«Даже если вы не хотите отдавать тело навсегда, возможно, вы рассмотрите идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время», — сказал Датуна.

По его словам, вопрос нахождения тела Ленина в центре Москвы с каждым годом якобы «беспокоит все больше жителей России».

Художник сообщил, что ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами «проекта», собрано уже более $50 млн.

Накануне Датуна выступил с идеей построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за деньги.

Отметим, Владимир Ленин является основателем Советского Союза, а современная Российская Федерация — государство-продолжатель СССР. Перезахоронение, ровно как и передача кому-либо из других стран Владимира Ленина неизбежно поставит ребром вопрос о правопреемственности и добавит аргументов тем, кто на Западе пытается приравнять фашизм к коммунизму и тем самым вывести Советский Союз из числа стран-победителей во Второй мировой войне. Это, в свою очередь, автоматически приведет к исключению России из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Недавно в России были приняты поправки к Конституции. Одна из них гласит:

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Перезахоронение или другие манипуляции с вождём может быть расценено как попытка отрицания части истории России.

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