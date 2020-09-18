Брюссель, , 15:16 — REGNUM Производство двух культовых продуктов питания Бельгии — пива и картофеля фри — серьезно пострадает от последствий изменения климата, говорится в новом отчете, подготовленном Национальной климатической комиссией в четверг. Об этом сегодня пишет портал EURACTIV.

Согласно отчёту, изменение климата Бельгии в основном будет ощущаться через летние тепловые волны, наводнения и засухи; страну ждёт более теплое и сухое лето и более мягкая и влажная зима; постепенно такой климат станет новой нормой.

« В последние годы в Бельгии постоянно наблюдаются мягкие зимы, периодические засухи и череда жарких летних периодов, кульминацией которых стали беспрецедентные экстремальные температуры, зафиксированные летом 2019 года », — говорится в отчете, который был написан до наступления рекордножарких летних дней 2020 года.

Согласно проведённому исследованию, в период с 2041 по 2074 годы ожидается, что количество дней в году с максимально высокой температурой увеличится с 1 до 27 по сравнению с базовым периодом 1981−2014 годов.

Общие потери, которые вызваны экстремальной жарой, засухой и наводнением, могут составить до $9,5 млрд в год. В то же время прибыль от более мягких зим и более низкого потребления энергии составить по прогнозу всего около $3 млрд в год.

« Ожидается, что люди, которые и без того очень уязвимы из-за плохого состояния здоровья, низкого дохода или плохого жилья, часто в густонаселенных городских районах, больше всего пострадают от последствий изменения климата », — предупреждает исследование, поскольку высокая стоимость продуктов питания или электроэнергии может усилить негативное воздействие на домохозяйства с низкими доходами.

Хотя различные секторы экономики, включая энергетику, рыболовство, туризм, транспорт и сельское хозяйство, будут также серьезно затронуты, в отчете подчеркивается, что сельское хозяйство пострадает наиболее существенно.

По данным Бельгийского национального союза изготовителей еды во фритюре, бельгийцы ежегодно съедают 38 кг свежего картофеля и 6−7 кг обработанного картофеля из расчёта на одного человека. Бельгия также является одним из крупнейших в мире экспортеров полуфабрикатов и замороженных продуктов из картофеля, экспортируя их в 150 стран.

Согласно отчету, сочетание засухи и аномальной жары в 2018 году привело к потере 31% урожая картофеля во Фландрии, на которую приходится подавляющая часть производства картофеля в стране, а также 13% сахарной свеклы и 10% урожая зерновых. В том же году засуха привела к увеличению цен на замороженный картофель на 23%.

С повышением температуры для обработки и хранения продуктов также потребуется большее количество воды. Промышленность Бельгии уже начала адаптацию к засухе, переключившись на сорта картофеля, более устойчивые к воздействию тепла и воды.

По словам главы сельского хозяйства ЕС Януша Войцеховски, диверсификация производства продуктов питания является ключом к повышению устойчивости европейского сельского хозяйства и созданию реалистичных бизнес-моделей для фермеров в ближайшие годы.

Для картофельной промышленности это стало еще одним ударом после того, как из-за карантина, вызванного COVID-19, рестораны, бары и многие из 5000 торговых точек Бельгии были закрыты. Это привело к тому, что торговая ассоциация национальной картофельной промышленности призвала население есть больше картофеля.

Производители пива, с другой стороны, будут вынуждены справиться с нехваткой ингредиентов, включая воду, ячмень и хмель.

Поскольку ячмень для бельгийского пива в основном импортируется, предложение будет зависеть от того, как изменение климата повлияет на регионы-производители, и оценки показывают, что Бельгия как страна-импортер может столкнуться с потерей «нескольких десятков процентов»; при этом производство пива потенциально сократится на 10−40%.

Кроме того, производство традиционных сортов пива «ламбик», таких как гёз и крик, может постепенно исчезнуть, поскольку процесс пивоварения критически зависит от температуры окружающей среды.

« Традиционное производство пива ламбик было уникальным способом варки с древних времен до начала XX века. Утрата немногих традиционных производителей ламбика в результате изменения климата, возможно, имеет небольшой экономический вес, но, несомненно, нанесет удар по уникальному пивоваренному наследию и традициям Бельгии », — говорится в отчёте.

Между тем к 2050 году, в годы с неблагоприятными погодными условиями, урожайность сельскохозяйственных культур может упасть до 35%, особенно картофеля и кукурузы.

Для птицеводства, крупного рогатого скота и свиноводства вероятны производственные потери прогнозируются в диапазоне от 2 до 5%.

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