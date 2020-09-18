Асоса, , 14:32 — REGNUM Эфиопская комиссия по правам человека «глубоко обеспокоена» двумя недавними вспышками этнического насилия в регионе Бенишангул-Гумуз на западе страны. Об этом сообщает BBC Amharic со ссылкой на постановление Эфиопской комиссии по правам человека.

В комиссии призвали правительство провести независимое расследование. Напомним, что ранее чиновник, отвечающий за безопасность в регионе, опроверг сообщения местных СМИ о том, что в результате нападений в регионе погибли более 80 человек, но не привел реальное данные о числе погибших.

Он обвинил оппозиционные партии в насилии.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ранее сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что проблемы в разных частях страны «вызваны группами, нацеленными на то, чтобы свернуть путь реформ».

По данным ООН, в настоящее время более 1,2 миллиона жителей Эфиопии покинули свои дома в результате вспышки насилия.

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