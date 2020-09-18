Подгорица, , 14:43 — REGNUM Лидер победившей на выборах 30 августа партии «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич сообщил 18 сентября в своём профиле в социальной сети, что в рамках подготовки второго соглашения три победившие коалиции приняли решение отменить закон о свободе вероисповедания. Закон о свободе вероисповедания, по его словам, был самым обсуждаемым на этих переговорах.

Здравко Кривокапич также отметил, что, по его мнению, именно этот закон способствовал наступлению кардинальных перемен в Черногории.

«В конце концов, именно этот дискриминационный закон побудил граждан Черногории бороться и разжечь пламя истины, которую они отстояли на выборах 30 августа», — подчеркнул Здравко Кривокапич в своем своём профиле.

Напомним, что в начале 2020 года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому государство изымает в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.