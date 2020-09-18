Минск, , 14:31 — REGNUM До 8 ноября продлен арест члену президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой в связи с предъявлением ей обвинения. Об этом 18 сентября сообщила адвокат оппозиционера Людмила Казак.

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«Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера», — приводит ее слова РИА Новости.

Также адвокат уточнила, что до того момента, пока в судебном порядке не будет рассмотрена жалоба защиты на арест Колесниковой и указала, что в настоящее время срок нахождения члена КС составляет два месяца.

«То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть (нахождения под стражей — ред.), санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее», — заявила Казак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к массовой поддержке координационного совета (КС) белорусской оппозиции выступил член президиума КС Павел Латушко.