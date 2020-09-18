Киев, , 14:28 — REGNUM Подозреваемый в получении взятки депутат Верховной рады Украины Александр Юрченко не явился в суд. Об этом, как передает издание Strana.ua, рассказала 18 сентября пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По ее словам, парламентарий мотивировал свой поступок тем, что он мог контактировать с коллегами, у которых выявили коронавирус. По этой причине он сдал тест на коронавирус и ждёт результатов, находясь в самоизоляции.

В издании отметили, что Юрченко могут взять под стражу, либо отпустить под залог в размере 6,5 млн гривен или свыше $231 тыс. Позже заседание суда было решено перенести на 21 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Юрченко добровольно вышел из фракции «Слуга народа». Его подозревают в получении взятки в размере $200 тыс. также на свободу был выпущен его помощник, которого следователи считают вероятным посредником в коррупционной сделке.

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