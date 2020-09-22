Москва, , 06:17 — REGNUM Как считает экономист Владислав Жуковский, пенсионный возраст в России не достиг своего предела и скоро можно ожидать его дальнейшего повышения. О том, как это согласуется с демографической ситуацией в стране, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось бы, какая связь между пенсионным возрастом, отношение к которому имеют люди, которые обычно уже вышли за репродуктивный отрезок своей жизни, и родительством? Как показывает та же статистика рождаемости по регионам, связь наличествует довольно ощутимая.

Ведь рождаемость остается высокой там, где сохраняются семьи, состоящие из представителей нескольких поколений, где самые старшие помогают взращивать и воспитывать самых младших. У родителей, таким образом, остается больше возможностей посвящать себя зарабатыванию денег, ведь они спокойны за своих детей. Не стоит ли рассмотреть пенсию именно в таком ключе, как «зарплату» за воспитание внуков?

Читайте статью Дарьи Юдкевич «Снова пенсионная реформа?».