Париж, , 17:39 — REGNUM Несколько депутатов Национального собрания от партий «Республиканцы» и «Вперед, Республика!» покинули зал заседаний парламентской комиссии по предотвращению негативного влияния пандемии SARS-CoV-2 на детей и молодежь в знак протеста против присутствия на заседании женщины в хиджабе. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает французское новостное агентство CNews.

Женщина в хиджабе

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Несколько депутатов Национального собрания от партии «Республиканцы», среди которых — бывший мэр города Марк департамента Па-де-Кале Пьер-Анри Дюмон, и депутат от партии «Вперед, Республика!» Анн-Кристин Ланг вышли из зала заседаний парламентской комиссии при появлении представительницы Национального союза студентов Франции Мариам Пужту в хиджабе.

По словам Дюмона, Пужту «совершила акт осознанного коммунитаризма (объединение мусульман в закрытые общины — прим. ИА REGNUM)» и «нарушила принцип светскости, который следует соблюдать в Национальном собрании». Тем не менее, председатель комиссии Сандрин Мёрх напомнила депутату, что «никакого правила, запрещающего ношение религиозных символов при слушаниях в парламенте, не существует».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября около 150 человек собрались перед посольством Франции в Багдаде (Ирак), чтобы выразить недовольство повторной публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

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