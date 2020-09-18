Вильнюс, , 14:19 — REGNUM В том случае, если Белоруссия закроет границу с Литвой, как это ранее пообещал белорусский президент Александр Лукашенко, литовские власти дадут на это адекватный ответ. Об этом 18 сентября заведи журналистам премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Если с их стороны будут такие шаги — будет адекватный ответ», — приводит его слова телеканал LRT.

При этом глава правительства Литвы отметил, что на данный момент нет никакого решения о закрытии границ, а только очередное громкое заявление со стороны властей Белоруссии, которое, по мнению Сквернялиса, направлено в первую очередь на внутреннюю политику в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии госграницы с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны на границе с Украиной.