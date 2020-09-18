Москва, , 14:18 — REGNUM Присуждение президенту России Владимиру Путину и главам ряда государств шуточной Шнобелевской премии не стал комментировать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О премии ничего не известно, заявил он 18 сентября журналистам.

«Я просто не совсем знаком с этим: что это за премия и кто ее присуждает», — сказал Песков.

Тридцатая по счёту церемония, на которой огласили имена лауреатов Шнобелевской премии, состоялась 17 сентября. Учредитель премии, редактор «Анналов невероятных исследований» Марк Абрахамс объявил, что главы Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении получили премию в области медицинского образования. Они использовали пандемию коронавируса для того, чтобы показать миру: «политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи».

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