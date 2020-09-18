Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 14:16 — REGNUM 17 сентября министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач после встречи с министром безопасности в Совете министров Боснии и Герцеговины Сельмом Цикотичем заявил, что позиция Республики Сербской в отношении мигрантов ясна —строительство лагерей для них в стране — недопустимо. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 18 сентября.

Драган Лукач также добавил, что Республика Сербская обеспечит мигрантам свободное передвижение, но не позволит им оставаться на территории страны.

«Мы не допустим строительства лагерей для мигрантов на территории Республики Сербской. Мы обеспечим их безопасное и свободное передвижение там, где они хотят. Мы будем продолжать помогать пограничной полиции Боснии и Герцеговины на контрольно-пропускных пунктах восточной границы страны», — подчеркнул Драган Лукач.

Касательно соглашения с Европолом, министр внутренних дел заявил, что никто не может изменить суть этого соглашения и что МВД Республики Сербской желает, чтобы он соблюдался в полном объёме.

Министр безопасности в Совете министров Боснии и Герцеговины Сельмо Цикотич отметил, что он доволен встречей в Баня-Луке. Он добавил, что был достигнут высокий уровень согласия относительно контроля над передвижением мигрантов в Боснии и Герцеговине.