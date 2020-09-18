* талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 14:07 — REGNUM Обвинения в американской прессе о якобы сговоре России с афганскими боевиками ничем не подтверждены, столь низкие подозрения пришлось опровергать Пентагону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 18 сентября интервью РИА Новости.

Он напомнил о публикации газеты New York Times со ссылкой на анонимные источники в разведке США. В ней говорилось о попытках российских структур побудить боевиков из радикального исламистского движения нападать на американских военных в обмен на вознаграждение.

Однако эти боевики воюют, исходя из собственных интересов и убеждений, и подозревать Россию в таких вещах, полагает Лавров, ниже достоинства даже официальных лиц США. Подтверждений таким измышлениям не нашли, Пентагону пришлось их опровергать.

«Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что это абсолютная неправда», — подчеркнул глава российского МИД.

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