Минск, , 14:01 — REGNUM Прокуратура города Минска наладила оперативный анализ информации о состоянии правопорядка на территории столицы Белоруссии и в трудовых коллективах организаций. Прокурорами проводятся проверки граждан, участвующих массовых протестных выступлениях. Об этом говорится в опубликованном 18 сентября сообщении ведомства постсоветской республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«В частности, организовано взыскание затрат, связанных с демонтажом незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности граждан, виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм о пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности», — сказано в публикации генеральной прокуратуры.

Выписывались штрафы за вывешивание националистических флагов на жилых домах, «не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан». При этом к ответственности привлекались за «несоблюдение правил пожарной безопасности».

«В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена, — сказано в документе. — Одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям».

В частности, прокуроры проверили «старшего преподавателя БГУ, которая призывала работников, студентов и иных лиц принять участие в забастовке» и «подала и петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования». По постановлению суда она получила арест на 15 суток.

Читайте новости сюжета: Внутренняя политика Белоруссии

Совместно с министерством информации приняты меры в отношении гражданина, который разместил на YouTube видео, в котором гражданин «призывал членов территориальных избирательных комиссий и наблюдателей к отказу от работы в рамках электоральной кампании», а также «распространил недостоверные сведения о членах участковой избирательной комиссии одного из участков для голосования».

«Активизирована работа с гражданами в СМИ, сети Интернет, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия, — сказано в официальной публикации. — Изучена ситуация, которая сложилась в учреждениях образования страны».

В частности, проведено «90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ».

«С участием прокурорских работников состоялись и заседания комиссий по делам несовершеннолетних при рассмотрении материалов в отношении подростков и их родителей, принявших участие в несанкционированных митингах», — проинформировали белорусские прокуроры.

Напомним, массовые акции протеста охватили десятки белорусских городов после закрытия избирательных участков 9 августа. Белорусских независимых наблюдателей удаляли с участков. МИД Белоруссии не пригласил миссию международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Участковые комиссии отказались сообщать данные об итогах голосования, а Центризбирком объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко.

Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Возмущённые граждане еженедельно проводят массовые протесты, требуя новых выборов, освобождения политзаключённых, прекращения пыток и массового полицейского террора.

Напомним также, прокуратура города Минска давно и активно участвует в политических репрессиях. Бывший глава минской прокуратуры Сергей Хмарук после соучастия в «деле регнумовцев» был повышен в должности. Его заместитель Александр Карпович лично санкционировал аресты белорусских журналистов, критиковавших русофобию и прочие особенности политики властей Белоруссии. Он и другие работники прокуратуры, следственного комитета и других госорганов за соучастие в политических репрессиях получили премии, медали, повышения и другие формы поощрений.

Читайте аналитику сюжета: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

Также напомним, с сентября генеральную прокуратуру Белоруссии возглавляет Андрей Швед, занимавший должность главы государственного комитета судебных экспертиз республики. Он также отметился в политических репрессиях, в том числе в «деле регнумовцев». Его подчинённые фальсифицировали документы, в том числе государственную экспертизу ГКСЭ, на основании которой журналисты содержались под стражей более года и получили пятилетние сроки лишения свободы по обвинению в «экстремизме».

Также читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии