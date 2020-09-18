Стокгольм, , 14:09 — REGNUM Правительство Швеции, состоящее из «Социал-демократов» и «Зеленых», а также сотрудничающие с ним партии «Центристов» и «Либералов» договорились о выделении дополнительных 13 миллиардов шведских крон (€1,25 млрд) на национальную оборону. Об этом 18 сентября со ссылкой на свои источники, участвующие в межпартийных переговорах, сообщила газета Dagens Nyheter.

По информации журналистов издания, в ходе переговоров были достигнуты следующие договоренности: вооруженные силы Швеции получат дополнительно 1 миллиард крон (€ 961 млн) в виде увеличенного финансирования в 2024—2025 гг. с целью компенсации рост затрат и инфляции. Данный уровень ассигнований сохранится и в 2026—2030 гг. Всего же на реализацию целей по национальной обороне будет выделено 13 миллиардов крон.

Отмечается, что артиллерийский полк в Кристинехамне будет создан в течение 2021−2025 гг. Два пехотных полка будут также воссозданы уже в 2022 году, их полная штатная численность и боевой потенциал достигнут нормативных показателей в 2026 году. На данный момент место их будущей дисклокации не определено.

У ВВС Швеции также появятся роботы дальнего действия для борьбы с наземными целями. Военно-морской флот Швеции получает четыре новых корвета, заказы на последние два начнут реализовываться не позднее 2030 года.

Данные договоренности будут обозначены в законопроекте, которое правительство внесет 30 сентября. Традиционно решения в области национальной обороне принимаются в Риксдаге на основе широкого консенсуса среди представителей политических партий. По данным журналистов, вполне возможно, что соглашение уже четырех так называемых «январских партий» также будет одобрено представителями «Умеренных» и «Христианских демократов».

Напомним, что переговоры по военному бюджету Швеции на несколько лет были тяжелыми и затяжными. Сначала они проводились между представителями партий по вопросам обороны и аппаратом министра обороны Швеции Петера Хультквист. Однако после того, как они полностью зашли в тупик из-за противоречия сторон, работа по их проведению стала курироваться кабинетом премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

В последние дни переговоры между правительством и представителями двух других «январских партий продолжались». Факт обсуждения изданию Dagens Nyheter, подтвердили лидер «Центристов» Анни Лёф и лидер «Либералов» Нямко Сабуни.