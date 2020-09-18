Варшава, , 14:03 — REGNUM Ходатайства об аресте российских авиационных диспетчеров, находившихся на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, когда потерпел крушение польский правительственный самолета Ту-154М, получил от генпрокуратуры Польши районный суд в районе Мокотув в Варшаве. Об этом 18 сентября рассказали в пресс-службе суда.

«В суд района Варшавы Мокотув поступили ходатайства о применении временного ареста (российских диспетчеров — ред.)», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Также в пресс-службе уточнили, что на данный момент даты проведения заседаний по данному вопросу ещё не назначены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые были в 2010 году на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный, в день, когда потерпел крушение самолет Ту-154М с тогдашним президентом Польши Лехом Качиньским на борту.