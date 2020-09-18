18 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

У Лукашенко есть возможность войти в историю героем только в том случае, если все граждане РБ по праву своего гражданства станут совладельцами основных национальных активов. И такая возможность пока что в Белоруссии имеется.

Владимир Лепехин, , 16:21 — REGNUM Наконец-то. Наконец-то Лукашенко начал принимать правильные решения. Более месяца с момента проведения в Белоруссии президентских выборов и начавшегося в ответ на результаты этих выборов массового протеста в Минске Александр Григорьевич был похож на того теленка, который после родов никак не может нащупать материнскую сиську и тщетно тыкается во все углы в ее поисках.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

9 августа сего года Лукашенко и впрямь будто родился заново, открыв для себя новую политическую реальность, в которой нужно было начинать все сначала — как 26 лет назад, когда он, бесцеремонно растолкав всех своих конкурентов, стал главой государства.

В новой реальности бесцеремонно выталкивать с насиженного места стали его самого — и это стало неожиданностью и даже шоком для лидера, который настолько уверовал в собственную непогрешимость, что практически полностью проиграл первый раунд противостояния. В результате ему не оставалось ничего иного (чисто интуитивно), кроме как взять в руки автомат Калашникова и начать барражировать над Минском на военном вертолете.

Демонстрация готовности к самоубийству несколько притормозила активность атакующей стороны, но не решила проблем Белоруссии и, в частности, не остановила протест.

При этом вплоть до вчерашнего дня сам Александр Григорьевич являл собой чрезвычайно странный персонаж, который в сверхэкстремальной для себя ситуации очень много говорил, но практически ничего не делал. А если что-то и делал, то в основном разного рода глупости. Например — объявление подготовки к некой конституционной реформе, которая по факту станет (в случае ее запуска) еще одним катализатором гражданского противостояния в РБ.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Целый месяц противостояния Лукашенко болтался в дискурсах, навязанных ему оппозицией. Целый месяц он плелся в хвосте (явно запаздывая с реакцией) сформулированной за пределами Белоруссии повестки дня. Он до сих пор не сменил невыгодной для него политической парадигмы, продолжая дискутировать с оппозицией по поводу итогов выборов.

Он не предложил обществу — действием, а не очередной болтовней — реальной политической реформы, ничего не сказал о будущем Союзного государства, не предложил стране новой экономической модели, не сформулировал четкой публичной позиции в отношении оппозиции и ее кукловодов.

Сложилось такое ощущение, что он собственными руками продолжал разжигать в стране страсти, копать под себя яму и затаскивать Белоруссию, а заодно и Россию, в геополитический тупик, всецело полагаясь исключительно на ОМОН, кузькину мать и русский авось.

Вчера наконец-то наш тугодум заявил о закрытии границ Белоруссии с Литвой, Польшей и Украиной. Только вчера он сделал то, что должен был сделать как минимум месяц назад, а в идеале — еще до президентских выборов.

Впрочем, полагаю, что сделано это было в традиционном для Лукашенко духе: за его громким заявлением о закрытии границ на самом деле ничего или почти ничего не последовало и не последует. Вот в чем Александр Григорьевич всегда был последователен, так это в демагогии, в сотрясании воздуха.

Ну хорошо: допустим, что границы Белоруссии с Западом наконец-то закрыты. Допустим также, что Россия обещала Батьке некие новые бонусы по кредитам. И что дальше? Что Лукашенко собирается делать с гадящими ему дипломатами ряда стран? Что он собирается делать с лидерами оппозиции, прозападной прессой и откровенными провокаторами, стремящимися перевести протест в силовую фазу?

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Что он собирается предлагать подсевшей на литвинскую риторику и символику столичной молодежи? И как он будет выстраивать отношения с российской стороной, которая в ответ на защиту Лукашенко наверняка потребует для себя конкретных экономических преференций?

Вчера автор этих строк принял участие в презентации книги известного русского мыслителя Александра Зиновьева «Желтый дом» (того самого Александра Зиновьева, который еще в 1999 году во время личной встречи с Лукашенко предупреждал его о том, что случилось с последним в 2020-м). Так вот, в этой книге имеется одно весьма точное замечание автора: о том, что если Россия когда-нибудь погибнет, то это произойдет от глупости.

Данный тезис справедлив для всего постсоветского пространства. По глупости кончилась, как известно, Украина, явив собой ярчайший пример отрицательной селекции — когда во главе этой страны оказались откровенные идиоты. И исключительно по глупости руководства страны такая самая благополучная страна Евразии, как Белоруссия, стала местом глобальной битвы Востока и Запада.

Что должен делать сегодня Александр Лукашенко, чтобы не остаться в истории неудачником и полным чудаком, профукавшим страну на ровном месте?

Во-первых, нужно в полной мере решить вопрос о блокировании внешнего влияния на прозападную оппозицию. Не только грамотно закрыть границы с западными странами в обе стороны (для иностранцев в РБ — жесткий проверочный режим, для граждан Белоруссии при выезде за рубеж — дорогая виза), но и принять жесткие меры в отношении некоторых западных дипломатов вплоть до закрытия в РБ деятельности ряда посольств: например, Польши.

Во-вторых, нужна жесткая и адекватная переоценка всего идеологического и политического поля Белоруссии, предполагающая принятие соответствующих мер в отношении прозападных НКО, СМИ и иных структур. Необходимо перевести гражданское противостояние с улиц с участием ОМОНа в правовое поле — в залы судов.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

В-третьих, нужно сменить политическую повестку дня. Так, чтобы обсуждались не новые выборы и не грядущие изменения в конституции страны, а судьба Союзного государства и, в частности, подготовка национального референдума по этому вопросу.

В-четвертых (но не в последних), оперевшись на Россию как последовательного защитника интереса РБ в ее противостоянии с Западом, нужно тем не менее обезопасить белорусскую экономику от возможного поглощения ряда белорусских предприятий российскими олигархическими монополиями. Для чего Батька должен предложить стране свою схему приватизации ряда предприятий — не по Чубайсу, а в режиме «солидарного акционирования», то есть с участием граждан РБ.

У Лукашенко есть возможность войти в историю героем только в том случае, если все граждане РБ по праву своего гражданства станут совладельцами основных национальных активов. И такая возможность пока что в Белоруссии имеется. Альтернатива — очередная глупость первых лиц, которая вслед за Украиной разрушит Беларусь, а затем и Россию.