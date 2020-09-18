Сингапур, , 13:43 — REGNUM Предпринимателям в Сингапуре предложили семь готовых инвестиционных проектов в индонезийской провинции Лампунг, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В посольстве Индонезии в Сингапуре предложили ряд потенциальных инвестиционных проектов в Лампунге, а именно курорт Бакаухени, морская промышленная зона Танггамус и проект по переработке отходов.

Индонезия подчеркивает важность поддержания финансовой стабильности для устойчивого экономического роста.

Кроме того, правительство провинции Лампунг готово оказать содействие и поддержку любым потенциальным инвесторам, желающим вложить деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 122 индонезийских гражданина в Индии были успешно репатриированы на родину.

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