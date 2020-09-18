Минск, , 13:42 — REGNUM Не удалось уйти от славы лидерам ряда стран, отмеченных сатирической Шнобелевской премией, ежегодно присуждаемой в Гарвардском университете США. В ходе состоявшейся 17 сентября церемонии повторно лауреатом стал Александр Лукашенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — сообщил учредитель премии Марк Абрахамс.

Читайте новости сюжета: Коронавирус SARS-CoV2

В российском издании РБК напомнили, что первую Шнобелевскую премию Лукашенко получил в 2013 году — вместе с минской милицией. Поводом стал установленный властями постсоветской республики негласный запрет на аплодисменты и задержание силовиками однорукого инвалида, который якобы хлопал в ладоши.

Напомним, в 2011 году хлопающих в ладоши на улицах белорусских городов выслеживали переодетые в штатское сотрудники спецслужб, похищали средь бела дня и доставляли в отделения милиции. Там «хлопальщикам» оформляли штрафы и арест с лживыми формулировками якобы совершённых правонарушений. Глава МВД Белоруссии признался, что приказывал милиционерам снять форму и задерживать хлопающих — так появились пресловутые «люди в штатском».

Напомним, 17 сентября Лукашенко заявил о закрытии границ с Евросоюзом под предорогом военной угрозы. До этого белорусская граница оставалась открытой, хотя все страны вокруг свои границы закрыли в целях воспрепятствования распространению пандемии.

Лукашенко называл распространение коронавируса «коронапсихозом», демонстративно отказывался от ношения маски и карантинных мер, проводил парады, субботники и прочие массовые мероприятия. Белорусские кинотеатры, рестораны, спортивные и другие заведения работали в штатном режиме. В июле он признался, что «перенёс на ногах» COVID-19.