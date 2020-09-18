Киев, , 13:40 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Соломия Бобровская заявила о «крысах, которые завелись в монобольшинстве» и специально путают ситуацию с урегулированием в Донбассе.

Об этом она сказала в ходе заседания сегодня, 18 сентября, реагируя на выступление в парламенте вице-премьера по «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова.

До этого Резников заявил, что принятие парламентом постановления о назначении местных выборов на 25 октября внесло трудности для переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Бобровская, говоря о ситуации с местными выборами в Донбассе, отметила, что в команде монобольшинства в парламенте сидят люди, регистрирующие постановления, которые потом портят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для украинской стороны.

«Как так можно, как такие вещи допускаются? То есть у вас крысы завелись в монобольшинстве?», — заявила она.

Резников отметил, что этот тезис «точно не ко нему» и призвал депутатов «разобраться внутри между собой».

ИА REGNUM напоминает, что Россия и республики Донбасса заявляют, что закон о местных выборах на Украине в его нынешней редакции не соответствует Минским соглашениям по урегулированию ситуации, и требуют изменить документ для дальнейших переговоров. В украинской группе признают несоответствие, но заявляют, что за изменения ответственна исключительно Верховная рада.