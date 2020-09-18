Москва, , 13:46 — REGNUM Российские власти предприняли для борьбы с кризисом, связанным с пандемией, своевременные, эффективные и хорошо продуманные меры. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить достаточность мер, принятых в пандемию коронавируса для поддержки населения. Песков ответил, что российское руководство считает такие меры «эффективными, своевременными, тщательно выверенными».

Эти меры, добавил он, позволили свести к минимуму последствия всемирного кризиса, насколько это было возможно. Это заметно в том числе при сравнении показателей безработицы в США и странах Европы.

«Видно, что меры наши действительно сработали», — сказал Песков.

Он отметил, что в ряде стран раздавали так называемые «вертолетные деньги», но это не улучшило положение бизнеса и не предотвратило замедление развития экономики.

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