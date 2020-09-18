Москва, , 13:33 — REGNUM Американские санкции в отношении Ирана не срабатывали и не сработают, а желание США перевести диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки — бесперспективно. Об этом 18 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Как указал глава МИД РФ, США объявили Иран главной проблемой всего данного региона и некоторых других, где он обвиняется во вмешательстве во внутренние дела соответствующих стран.

«Весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки американцы стремятся перенастроить на антииранские рельсы», — отметил Лавров.

«Это, во-первых, бесперспективно, потому что решать проблемы можно устойчиво и надёжно исключительно через договоренности между всеми участниками», — также указал он.

При этом Лавров уточнил, что вся нынешняя логика политики США состоит в том, чтобы сделать из Ирана центр для усилий по сдерживанию и наказанию и также в том, чтобы убедить всех в том, что только смена режима в Тегеране позволит «всему региону вздохнуть свободно», а это является тупиковым путем.

«Санкции, которыми пытаются душить Иран, они никогда не срабатывали и не сработают сейчас», — подчеркнул глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти надеются в скором времени снова открыть свое посольство в Триполи, что должно произойти после того, как ситуация со всеми опросами безопасности будет урегулирована.