Киев, , 13:31 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко фигурирует в 58 уголовных делах. Об этом заявил адвокат политика Илья Новиков 18 сентября, общаясь с журналистами.

«Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко… мы не можем быть уверены… но по состоянию на сейчас — это 58 уголовных дел», — сообщил он.

В свою очередь адвокат Игорь Головань заявил, что уже более года все ресурсы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сконцентрированы на уголовном преследовании Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головань рассказал, что против Порошенко Служба Безопасности Украины (СБУ) возбудила 15 новых уголовных дел.

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