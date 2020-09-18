Барнаул, , 13:24 — REGNUM Идею ввести студенческий капитал в России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её мнению, данная законодательная инициатива весьма перспективна, но требует доработки:

Александр Дейнека. На учёбе. 1961

«Если исходить из информации, представленной в СМИ, отмечу следующее: Федот Тумусов — депутат «Справедливой России» с огромным опытом. Его инициативы всегда социально выверены. Конечно, поддерживаю. Но я бы в таком проекте хотела бы видеть привязку к региону обучения в качестве стимулирования его экономики и развития социальных благ этой территории.

Либо второй вариант, более конкретный — создать общероссийский реестр вакансий с региональной разбивкой, при трудоустройстве на которые оказывалась бы такая поддержка. И здесь не важно было бы, где отучился студент, в Дагестане или на Алтае. Но, трудоустраиваясь на ждущую специалиста вакансию, он получал бы эти блага. То есть поставить во главу угла проекта стимулирование трудовой занятости внутри страны в дефицитных областях.

Можно и на развитие бизнеса, но при этом сформировать его направления. Чтобы это были социально значимые ветки, возможно, даже прописав в подзаконных актах виды экономической деятельности. Исключив секс-шопы, пивные бары и прочие направления ложных потребностей общества, стимулировать полезное, светлое, доброе. Но это скорее уже к подзаконным актам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей — выступил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов.

По его словам, претендовать на капитал смогут студенты очных отделений, которые получают образование данного уровня впервые.

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