Москва, , 13:22 — REGNUM В Кремль пока не поступало прошение губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке, заявил 18 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, мы пока ничего не получали на этот счёт, там, видимо, будут контакты осуществляться, чтобы прояснить ситуацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 сентября, Савченко объявил о своём уходе с поста губернатора Белгородской области. Пост врио губернатора региона может занять бывший генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев — 17 сентября стало известно о его назначении на должность первого заместителя губернатора Белгородской области.

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