Симферополь, , 13:14 — REGNUM Информация о попытках США влиять на ситуацию в Крыму через Украину не является новой, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он прокомментировал 18 сентября реакцию России на репортаж NBC об американской поддержке «украинских подразделений» на полуострове.

В репортаже ничего удивительного нет, отметил он. Попытки США и их партнёров в Европе вмешиваться в дела РФ являются систематическими. Они нагнетают обстановку вокруг принадлежности Крыма России и подстрекают украинские власти дестабилизировать обстановку на полуострове.

«Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией», — сказал Гемпель РИА Новости.

Он добавил, что находящиеся в Крыму военные способны защитить регион. Украинских подразделений в Крыму нет, есть отдельные группы провокаторов и диверсанты, которых Киев пытается забросить на полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское посольство потребовало от Вашингтона объяснить, почему неназванные официальные лица США заявляют через СМИ о поддержке своим государством террористической деятельности в третьих странах. Речь при этом шла о действиях Украины в Крыму с подачи Соединённых Штатов.

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