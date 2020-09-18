Киев, , 13:12 — REGNUM О возможной потере безвизового режима Украины с ЕС не говорится ни в одном официальном документе, заявил журналистам сегодня, 18 сентября, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Таким образом соратник Зеленского прокомментировал ультиматум США и ЕС властям Украины в связи с грядущим избранием нового главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Безвизом спекулируют, а потом люди просто перестанут верить. Кроме отдельных представителей общественных организаций, я лично ничего о возможной потере безвиза не слышал… этого нет ни в одном официальном документе», — сказал Арахамия.

Он признал, что Вашингтон и Брюссель волнует, кто будет главой САП — «но не кто его выбирает».

«Поэтому давайте будем ждать, кого выберет комиссия вместе с международниками… тогда будем с вами вместе определяться, была ли это «зрада» (предательства — ред.), или победа», — подчеркнул глава фракции «СН».

Напомним, что накануне посольства США и ЕС прямо заявили, что от того, какпройдет процесс назначения главы САП, будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

При этом депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон уточнила, что в случае негативного с точки зрения Запада развития событий Украина рискует потерять безвизовый режим и финансовую помощь от ЕС.