Москва, , 13:02 — REGNUM В настоящее время контакты между президентом России Владимиром Путиным с его белорусским коллегой Александром Лукашенко не запланированы, однако в случае надобности они могут быть проведены в оперативном порядке. Об этом 18 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос о том, запланированы ли на следующей неделе контакты между президентами России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время существует возможность более широко представлять белорусские «строительные услуги» на российском рынке.