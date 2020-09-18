Киев, , 13:01 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что участие нынешнего главы минздрава Максима Степанова в местных выборах абсолютно не противоречит законодательству.

Об этом он заявил в Верховной раде сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Участие в местных выборах членов правительства не запрещено законом. Министр не принимает участия в агитационных мероприятиях… вернее, в случае участия в агитационных мероприятиях, Степанову придется брать отпуск. На данный момент такие мероприятия не планируются», — пояснил Шмыгаль.

Напомним, что партия «Слуга народа» включила Степанова первым номером в списке кандидатов в депутаты Одесского областного совета. Сам министр заявил, что согласился возглавить областной список президентской партии, «поскольку видит в этом шанс реализовать обещанные реформы на местах». До работы в правительстве, при президентстве Петра Порошенко Степанов занимал пост главы Одесской облгосадминистрации, поэтому и выдвигается в этом регионе.

Эксперты такое выдвижение восприняли крайне негативно.

«Государственный служащий на высшей медицинской должности… во время всемирной пандемии… больше ничем не может заниматься, как возглавлять список и идти на выборы», — иронически отмечает политический эксперт Дмитрий Раимов.

Эксперт отмечает, что теперь и ежедневные брифинги главы минздрава о ситуации в стране с коронавирусом — это политическая агитация.

«Кажется, новый МОЗ окончательно слетел с катушек… Сначала они позволили разграбить коронавирусный фонд, позволили плюнуть в лицо иностранным партнерам, которые дали туда деньги… Так теперь ещё и политика», — подчеркивает специалист.