Москва, , 13:00 — REGNUM В Кремле не могут согласиться или не согласиться с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что в инциденте с блогером Алексеем Навальным задействованы зарубежные спецслужбы. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии», — отметил Песков.

Он добавил, что в сложившейся ситуации с блогером вопросов становится больше, чем ответов. На вопрос, есть ли у Кремля информация о возможном сотрудничестве Навального со спецслужбами других стран, Песков ответил, что не имеет таких данных.

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