Варшава, , 12:53 — REGNUM В пресс-службе Министерства иностранных дел Польши заявили, что польско-белорусская граница в настоящее время работает в обычном режиме, несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении закрыть государственную границу с Литвой и Польшей. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Информацию о работе границы между республиками в МИД получили от Пограничного комитета Польши.

«По информации Пограничной службы, польско-белорусская граница в настоящее время работает в обычном режиме, без изменений», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Напомним, вечером 17 сентября президент Белоруссии заявил, что он «вынужден» закрыть границы с Польшей и Литвой, а также укрепить границу с Украиной.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко во время своего выступления на концерте, организованном в свою поддержку.