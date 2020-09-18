Москва, , 12:49 — REGNUM Слишком много абсурда в ситуации с болезнью блогера Алексея Навального, поэтому в Кремле всё ставят под сомнение. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово», — подчеркнул Песков.

Российское руководство в этой связи не намерено кому-либо верить на слово. Обмен информацией и уликами, сотрудничество разных государств помогло бы прояснить ситуацию, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября сторонники Навального заявили об обнаруженной в гостиничном номере блогера бутылке, на которой якобы были следы боевого яда из группы «Новичок». Бутылку, по их словам, они забрали из номера в день, когда Навальному внезапно стало плохо в самолёте, чтобы в дальнейшем передать на экспертизу за рубеж.

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