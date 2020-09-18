Киев, , 12:51 — REGNUM Угроза отмены безвизового режима Украины и Евросоюза отсутствует. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 сентября, выступая в стенах Верховной рады.

«Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединённых Штатов Америки абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса», — рассказал он.

Речь идёт о конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

«Мы сейчас соблюли все процедуры, прописанные правилами, законодательством Украины, дальше вопрос остаётся к открытости и прозрачности конкурса», — добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее пресс-служба посольства США опубликовала сообщение, в котором отмечалось, что дальнейшая «поддержка» Украины со стороны ЕС и США будет зависеть от результатов отбора на должность главы САП.

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