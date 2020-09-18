Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект о штрафах за разглашение информации ограниченного доступа внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).

Под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие, пояснил Пискарёв.