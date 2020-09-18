Женева, Швейцария, , 12:43 — REGNUM Постоянный представитель Белоруссии при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление перед Советом по правам человека ООН бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

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В своем выступлении, которое состоялось по видеосвязи, Тихановская заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в стране.

Также она призвала немедленно направить в Белоруссию мониторинговую миссию для «установления фактов нарушения прав человека».

В свою очередь, Амбразевич потребовал прекратить трансляцию видео выступления Тихановской, отметив, что она «не имеет отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит в стенах Совета ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 сентября, Совет по правам человека в Женеве проводит срочное обсуждение ситуации в Белоруссии. Данное обсуждение стало пятым в истории СПЧ ООН и вторым, которое было утверждено голосованием. Соответствующее решение было принято по инициативе ЕС на сессии СПЧ, которая прошла 15 сентября.

Отметим, что накануне, 17 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл госграницу с Литвой и Польшей, а также усилил охрану на границе с Украиной.

По словам белорусского лидера, от «западных партнеров» можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть. Запад вышел на этап жёсткого внешнего вмешательства, добавил он.

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