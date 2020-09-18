Багдад, , 12:47 — REGNUM Около 150 человек собрались перед посольством Франции в Багдаде (Ирак), чтобы выразить недовольство повторной публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Le Figaro.

Поскольку изображение пророка запрещено в исламе, десятки недовольных, в том числе женщины и дети, организовали протест у посольства Франции в Багдаде с целью обратить внимание общественности на «оскорбления, которыми покрывает нашего Пророка французская пресса». Хотя силы обеспечения порядка были стянуты к посольству, манифестация длилась лишь полчаса и была мирной.

Напомним, что подобные протесты уже прошли в Иране, Пакистане и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация была приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который проходит в Париже с 2 сентября по 20 ноября.

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