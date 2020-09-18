Нью-Йорк, США, , 12:53 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) внесла КНДР в список стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

В опубликованном документе отмечается, что пандемия коронавируса и наводнения, обрушившиеся на страну, оказали сильное влияние на продовольственную ситуацию в стране.

Ранее северокорейские СМИ сообщали о затопленных сельскохозяйственных угодьях в провинции Хамгён-Намдо.

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Отметим, что в список вошли 45 стран, среди которых 34 африканских страны и восемь азиатских стран, включая Мьянму, Афганистан и Бангладеш.