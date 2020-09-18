Киев, , 12:41 — REGNUM Отмена Киевом местных выборов в 18-ти объединенных территориальных громадах на подконтрольных территориях Донбасса является умышленным преступлением действующей власти против полумиллиона граждан Украины, заявил на брифинге 18 сентября народный депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ЦИК Украины назначили местные выборы во всех регионах страны, за исключением ряда районов Донбасса, причем находящихся под контролем Киева. Совнацбез Украины уточнил, что такое решение принято «из-за невозможности обеспечения полной безопасности во время голосования». 14 сентября на встрече с послами стран G7 на Украине глава ЦИК Олег Диденко подтвердил, что в октябре в Донбассе местных выборов точно не будет, но допустил, что они могут состояться весной при выполнии ряда условий.

Комментируя эту информацию, Медведчук напомнил, что в 2019 году на этих территориях благополучно состоялись два тура президентских выборов, потом прошли парламентские выборы. Но именно сейчас, когда ситуация в Донбассе более стабильная, чем год назад, власть пошла на преступное нарушение конституции и лишила людей права голоса.

«Безусловно, это крайне негативное и, мы считаем, преступное решение. Более того, мы всеми доступными правовыми методами боремся с тем, что сегодня конституционного права избирать и быть избранными лишены 500 тыс. граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Лишены умышленно, по надуманным мотивам. Якобы на основании докладных, которые были подписаны руководителями военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, что на территориях 18-ти ОТГ местные выборы проводить нельзя. Ну это не просто глупость, это абсурд», — заявил оппозиционный депутат.

Политик отметил, что ситуация с ведением боевых действий, с жертвами и отсутствием реального прекращения огня и в 2018-м, и в 2019 году в Донбассе была намного сложнее, чем сейчас.

«Но в 2019 году именно на этих территориях в 18 ОТГ проводились президентские выборы. Причем два тура. Кстати, следует особо подчеркнуть, что во втором туре за Зеленского голосовали 87−88% на территории этих ОТГ. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, как теперь Зеленский «благодарит» своих избирателей, ограничив, преступно ограничив их конституционные права… Парламентские выборы в июле 2019 года тоже проводились на этих территориях. А после изменения ситуации к лучшему, после уменьшения объема боевых действий, обстрелов и даже установления перемирия с 22 июля почему-то главы военно-гражданских администраций, естественно, по указке господина Зеленского, решили, что выборы там проводить нельзя», — отметил Медведчук.

Народный депутат уверен, что за такое решение должна быть не только политическая, но и уголовная ответственность.

«Эти нарушения должны повлечь не просто политическую ответственность для Зеленского и власти, но и уголовную ответственность для тех, кто непосредственно это реализовывал. Главы администраций, члены ЦИК, которые голосовали за это решение, они все должны быть подвергнуты наказанию. Мы делаем все для этого и в судах, и в правоохранительной системе, мы настояли на возбуждении уголовных дел в отношении главы Луганской и главы Донецкой областей. Мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности, мы будем до конца защищать конституционные права наших граждан, которых умышленно, преступно лишили права избирать и быть избранными», — добавил один из лидеров оппозиции.

В завершение он напомнил, что отменять выборы законно только в том случае, если это отвечает конституции и действующему законодательству Украины.

«Представьте себе, что у нас, не дай Бог… объявили военное положение и, естественно, есть статус военного положения, когда можно отменять выборы. Во всех остальных случаях это все надуманно, это все незаконно, это все преступно», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM отмечает, что по информации украинских СМИ, на 17 сентября планировалось заседание фракции «Слуга народа» по поводу пересмотра постановления Верховной рады о местных выборах, но потом его отложили «на неопределенный срок из-за болезни одного из одного из участников».

Ранее Медведчук не раз заявлял, что отказ украинской власти внести изменения в постановление Верховной рады об отмене местных выборов в Донбассе по сути ставит крест на Минских соглашениях по урегулированию конфликта.

Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября этого года.