Москва, , 12:37 — REGNUM В Госдуме ожидают роста давления на Россию и новых санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«Реальность такова, что санкции и давление на Россию в ближайшие годы со стороны наших оппонентов сохранятся, а для поддержания градуса антироссийской истерии западные пропагандисты будут создавать все новые поводы, не утруждая себя поиском доказательной базы», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Судорожным попыткам русофобов найти повод для очередных нападок на Россию и введения новых санкций как нельзя кстати оказался инцидент с блогером Алексеем Навальным, которого они пытаются сделать жертвой режима, говорит парламентарий.

«Складывается отчетливое впечатление о спланированной извне провокации с использованием российского оппозиционера в качестве разменной карты», — заявил депутат.

За ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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