Москва, 18 сентября 2020, 12:37 — REGNUM В Госдуме ожидают роста давления на Россию и новых санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.
«Реальность такова, что санкции и давление на Россию в ближайшие годы со стороны наших оппонентов сохранятся, а для поддержания градуса антироссийской истерии западные пропагандисты будут создавать все новые поводы, не утруждая себя поиском доказательной базы», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Судорожным попыткам русофобов найти повод для очередных нападок на Россию и введения новых санкций как нельзя кстати оказался инцидент с блогером Алексеем Навальным, которого они пытаются сделать жертвой режима, говорит парламентарий.
«Складывается отчетливое впечатление о спланированной извне провокации с использованием российского оппозиционера в качестве разменной карты», — заявил депутат.
За ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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