Киев, , 12:35 — REGNUM Выборы в ДНР и ЛНР по украинским законам могут состояться только тогда, когда на эти территории вернётся украинская власть. Об этом заявил 18 сентября глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в интервью изданию «Апостроф».

"Украинские выборы по украинскому закону могут состояться на этой территории только тогда, когда там будет украинская власть», — рассказал Кравчук.

Он отметил, что Украина не намерена проводить в Донбассе «неукраинские» выборы.

По мнению Кравчука, Украине с Донбассом мешает «договориться» Россия, которая «делает вид, что она там не присутствует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения в части придания Донбассу особого статуса.

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