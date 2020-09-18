Стокгольм, , 13:49 — REGNUM 11 сентября двое граждан Белоруссии перелезли через ограду посольства Швеции в Минске и попросили политического убежища. Уже вечером 17 сентября новостное агентство Sveriges Radio со ссылкой на заявление правительства Швеции сообщило, что в связи с рассматриваемым ходатайством, направленным в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), власти Швеции не считают, что инцидент с двумя гражданами Белоруссии является предметом для судебного разбирательства в рамках ЕСПЧ.

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Напомним, что ранее в ЕСПЧ был направлен запрос со стороны адвоката проникнувших на территорию посольства Швеции в Минске белорусов. В связи с этим суд затребовал у правительства Швеции объяснений, — какова реальная ситуация в отношении двух лиц, находящихся в посольстве и что официальный Стокгольм намерен предпринять в данном случае.

«Правительство Швеции относится с очевидным большим отношением к Европейскому суду по правам человека и к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В данном заявлении исходим из того, что нынешняя ситуация не является предметов рассмотрения в рамках Европейского суда по правам человека», — заявил Антон Дальквист, представитель министерства иностранных дел Швеции.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве заявили, что правительство Швеции продолжает работу по разрешению ситуации в своем посольстве в Минске.