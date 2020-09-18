Москва, , 12:29 — REGNUM Россия будет работать с любым избранным в США правительством на основе равноправия и взаимной выгоды, заявил 18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединенным Штатам», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства вместе с тем подчеркнул, что Москва будет разговаривать с Вашингтоном «исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды и поиска баланса интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика Вашингтона по отношению к Москве не изменится радикально при любом результате президентских выборов в США. При этом, по словам российского министра, Россия с уважением отнесется к любому выбору американского народа.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Основные претенденты на этот пост — действующий глава Белого домаДональд Трампи представитель демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден.

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