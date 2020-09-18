Москва, , 12:25 — REGNUM Закрывая границу с Польшей и Литвой, Александр Лукашенко показывает себя как умный и расчетливый политик, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«Теперь с уверенностью можно сказать, что в этой партии он переиграл оппозицию. Закрытие границ с Литвой и Польшей — отличный политический ход, остается только поаплодировать. Своими действиями президент Белоруссии решает сразу ряд стратегических вопросов: демонстрирует свою благосклонность и всяческую поддержку России и мастерски переключает внимание белорусского народа с темы выборов и протестов на тему внешнего врага, готового развязать «горячую войну» — Запада, тем самым на корню пресекая все попытки «западных партнеров» разыграть в Белоруссии «украинский сценарий». В последнем случае он, не стесняясь, называет вещи своими именами и предостерегает Запад от попыток «сунуться» к России или к самой Белоруссии», — отметил Липовой.

По его мнению, все это вкупе позволит Белоруссии в скором времени выйти из кризиса, заручившись поддержкой РФ, что, собственно, и было нужно президенту Лукашенко.