Казань, , 12:39 — REGNUM Вновь избранный глава Татарии Рустам Минниханов отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ о сложении полномочий кабинетом министров РТ в соответствии со ст. 94 основного закона республики подписан 18 сентября.

Правительство региона будет действовать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового правительства, уточняется в документе.

В ближайшее время Госсоветом республики будет утверждена кандидатура нового премьер-министра и его заместителей.

ИА REGNUM напоминает, 18 сентября в 10:00 состоялась инаугурация главы РТ Рустама Минниханова. Торжественную церемонию вступления в должность транслировали онлайн на местном телеканале и в сети интернет. Мероприятие прошло в государственном большом концертом зале имени С. Сайдашева в Казани. ЦИК РТ подтвердил победу на выборах главы республики Рустама Минниханова. За него свой голос на прошедших выборах отдали более 1,9 млн избирателей или 83,27%.

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