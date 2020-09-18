Москва, , 12:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает ошибочным намерение Минтранса приравнять скейтбордистов и самокатчиков к автомобилистам с помощью правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«Где используют эти средства — чаще всего в пешеходных и зеленых зонах, но там нет «дорог», а следовательно, нет «дорожного движения» и его «участников». И что теперь сотрудники автоинспекции отправятся во дворы, парки и скверы «пасти» катающихся на роликах и сигвеях? Глупость, да еще и противозаконная!» — полагает Миронов.

По его мнению, помимо ПДД нужны отдельные правила эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ) вне дорог, следить за которыми должна полиция, а не ГИБДД.

«Когда такие правила появятся, не составит труда их вписать в статью 12.24. КоАП и наказывать безбашенных любителей погонять по паркам, если они причинили вред чьему-то здоровью», — пояснил парламентарий.

Немало вопросов вызывает и применение СИМ на дорогах. Миронов категорически против предложения Минтранса разрешить детям старше 14 лет выезжать на правый край проезжей части или на обочину. Он сомневается, что ограничение скорости «60» является достаточным условием для передвижения по таким улицам на СИМ.

«Чтобы обеспечить реальную безопасность по дорогам должны передвигаться только автомобили, по тротуарам только пешеходы, а все прочие — по специальным дорожкам или хотя бы по выделенным разметкой полосам и участкам. Последнее не так уж сложно сделать. А попытка как-то все совместить, смешать в одну кучу и отрегулировать с помощью ПДД лишь усугубляет проблему», — заключил Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД подготовило новый регламент сдачи экзамена на водительские права