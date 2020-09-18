Осер, , 12:23 — REGNUM Мэры нескольких французских городов в департаменте Йонна, входящие в партию «Республиканцы», потребовали от депутата Гийома Ларриве, представляющего в Национальном собрании те же департамент и партию, отказаться от своих полномочий из-за попытки «сблизиться с Макроном (глава Франции Эммануэль Макрон)». Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Le Figaro.

В обращении члены партии «Республиканцы», подписанном двумя заместителями мэра крупного города Санс, мэрами городов Мижен и Сен-Дени-ле-Санс и членами генерального совета департамента Йонна, выразили возмущение, что, хотя «Гийом Ларриве всегда осуждал тех, кто предавал нас и переходил на сторону Макрона», в последнее время «он совершил внезапный разворот и пытается усидеть на двух стульях, подставляя мэров, активистов и партию «Республиканцы» в целом».

Так политики департамента Йонна отреагировали на поддержку со стороны Ларриве избрания нового премьер-министра Жана Кастекса. Депутат от партии «Республиканцы» оказался единственным членом этого объединения, кто выразил доверие новому правительству.

«Эта скромная попытка путча не заставит меня свернуть с линии, которой я придерживаюсь в рамках партии «Республиканцы». Я делаю это для Франции и для Йонны!» — заявил Ларриве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября депутат Национального собрания от департамента Па-де-Кале Бенуа Поттери покинул фракцию «Вперед, республика!» и перешел в группу «Действовать вместе». Это уже 40-ой член партии «Вперед, республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, который решил сменить свою политическую принадлежность.

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