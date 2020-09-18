Киев, , 12:20 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил о «политическом давлении» России в вопросе проведения следующего саммита в «нормандском формате» на уровне глав государств.

Об этом он сказал на брифинге сегодня, 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявил, что «насколько ему известно», позиция о следующем саммите уже согласована.

«На мой взгляд, есть такая попытка давления политического (со стороны России) на этот вопрос… Я думаю, что по состоянию на сейчас ничего не определено, и встреча может быть в любое время», — отметил соратник Зеленского.

Напомним, что в ходе визита в Австрию 15 сентября президент Зеленский неожиданно заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» может вскоре состояться, поскольку все лидеры подтверждают готовность к этой встрече. По его информации, в течение ближайших 10 дней состоится еще одна встреча «нормандского формата» на уровне советников. Заявление Зеленского повергло в недоумение даже украинских экспертов.

16 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз повторил позицию Москвы — поскольку договоренности, достигнутые на прошлой встрече в «нормандском формате» в Париже, еще не выполнены, говорить о проведении очередного такого саммита пока рано.

«Желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — отметил он, затруднившись ответить на вопрос о том, удастся ли провести саммит до конца года.