Москва, , 12:09 — REGNUM Грубейшим нарушением международного права является нефтяная сделка между США и сирийскими курдами, 18 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Грубейшее нарушение всех мыслимых принципов международного права», — сказал Лавров.

Он напомнил, что в последнее время были объявлены решения нелегитимной американской группировки на востоке Сирии, подписавшей с курдами соглашение, которое позволяет нефтяной компании из США добывать нефть на территории суверенного Сирийского государства.

В июле сенатор Конгресса США Линдси Грэм сообщил, что курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Информацию об этом подтвердил госсекретарь США Майк Помпео на заседании комитета по иностранным делам Сената.