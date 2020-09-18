Сеул, , 12:13 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи прошла во второй тур выборов нового главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, из гонки на пост главы организации выбыли экс-глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, ранее работавший в ВТО на должности директора по торговле услугами Абдель-Хамид Мамду (Египет), экономист, работавший в МИД Мексики, Хесус Сеад Куре.

Во второй тур прошли кандидату от Южной Кореи, Великобритании, Саудовской Аравии, Кении и Нигерии.

Напомним, что по итогам второго тура должны остаться два претендента, а в третьем — выбран лучший.